Samsun'da Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Havza ilçesinde üç farklı alanda çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çay ve Yenimescit mahallesi kırsalında, biçilmiş tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Havza Belediyesi ile Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait iş makinelerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için bölge halkı ekiplere destek oldu.

Çıkan yangın nedeni ile 400 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Öteyandan aynı saatlerde Şeyhali ve Demiryurt mahallelerinde de anız yangını çıktı.

Buradaki yangınlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ve Havza Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Şeyhali mahallesinde 200 dekar, Demiryurt Mahallesinde ise 20 dekar olmak üzere toplam 620 dekar tarım arazisi zarar gördü.