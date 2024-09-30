Samsun'da Anız Yangını, Görüş Mesafesini Düşürdü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kara yolu kenarında çıkan anız yangını nedeniyle yoğun duman oluştu. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak sürücülerin görüş mesafesini azalttı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kara yolu kenarındaki anız yangını yolda görüş mesafesini düşürdü.
Samsun Çarşamba Havalimanı yakınlarındaki yol kenarındaki otların yanması sonucu bölgede yoğun duman oluştu.
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Yoğun dumanın bölgede görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler güçlük yaşadı.