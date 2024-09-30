Samsun'da Anız Yangını, Görüş Mesafesini Düşürdü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kara yolu kenarındaki anız yangını yolda görüş mesafesini düşürdü.

Samsun Çarşamba Havalimanı yakınlarındaki yol kenarındaki otların yanması sonucu bölgede yoğun duman oluştu.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yoğun dumanın bölgede görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler güçlük yaşadı.