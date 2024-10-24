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Samsun'da Anaokulu Öğrencileri Meşe Palamutları ile Ağaçlandırma Etkinliği Düzenledi

Samsun'da Anaokulu Öğrencileri Meşe Palamutları ile Ağaçlandırma Etkinliği Düzenledi
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Samsun'da TEMA gönüllüleri, anaokulu öğrencileriyle birlikte meşe palamutlarını toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Samsun'da Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, anaokulu öğrencileriyle meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

Okullarda farkındalık etkinlikleri düzenleyen TEMA'ya bağlı gönüllüler, Atatürk Anaokulu öğrencileriyle Meşe Tesisleri'nde bir araya geldi.

Öğrenciler, burada gönüllülerle birlikte topladıkları meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra TEMA İlkadım Sorumlusu Vildan Akın Mutlu, Atatürk Anasınıfı Müdür Yardımcısı Beratiye Kocaman da katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

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