Samsun'da amfiteatr TEKNOFEST için hazırlanıyor

SAMSUN (AA) - Doğu Park Amfiteatr, bu yıl Samsun merkezli gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makine İkmal Daire Başkanlığı etkinliklerin bir kısmının düzenleneceği Doğu Park Amfiteatr'ı hazırlamaya başladı.

Amfiteatrdaki ahşap oturaklar yerlerinden sökülerek ahşap atölyesine götürüldü. Oturaklar, temizlenerek boyanıp verniklenecek, kullanılamayacak olanlar ise yenilenecek.

Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanı Savaş Kaygusuz, çalışmayı kısa sürede tamamlayarak, oturakları yerlerine yerleştireceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesin TEKNOFEST çalışmalarını titizlikle yürüttüğüne işaret eden Kaygusuz, "Doğu Park Amfiteatr, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında kullanılacak bir alan. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp amfitiatrı TEKNOFEST'e hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.