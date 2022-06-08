Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Haberler

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Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Samsun'un İlkadım ilçesinde amcasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde amcasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde av tüfeğiyle rastgele ateş eden A.S. (40), amcası E.S'yi (58) yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.S, tedavi altına alındı.

Şüpheli ise İlkadım Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

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