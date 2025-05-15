Samsun'da Amca Oğlunu Vuran Genç Gözaltına Alındı

Samsun'da Amca Oğlunu Vuran Genç Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, amcasının oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki Mert T., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayda, kurşun isabet eden bir kişi de yaralandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, Mert T. (16) daha önce evlenmek için ablasını kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurup öldürdü. Bu sırada kahvehanede otururken mermi isabet eden Doğan A. (59) da yaralandı. Okan Doğan T.'nin yaralı halde kaçıp kırtasiyede yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden ve karnından vurulan Okan Doğan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. Okan Doğan T.'nin vurulduktan sonra Mert T.'den kaçıp, kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., kurtarılamadı.

Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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