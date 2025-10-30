Samsun'da Ambulans Motosiklete Çarptı, Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde ambulansın çarptığı motosikletteki Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Nijat Kazimli (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Atakum ilçesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. yönetimindeki Sinop Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait 57 AAG 590 plakalı ambulans, kavşakta OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Azerbaycan uyruklu Nijat Kazimli'nin kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kazimli, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazimli, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.