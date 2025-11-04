Haberler

Samsun'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu ambulansta bulunan şoför ve sağlık görevlileri ile hasta ve refakatçisi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobil ile çarpışıp devrilen ambulansın şoförü ile 2 ATT görevlisi, hasta ve refakatçisi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nın kesişiminde meydana geldi. Emre K. (23) yönetimindeki 06 DZ 9419 plakalı otomobil ile Barış E. (25) yönetimindeki 34 ET 1613 plakalı hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada yan yatan ambulansın şoförü Barış E., ATT görevlileri Seval B. (28) ile Mehmet U. (27), ambulanstaki hasta Gamze Ç. (33) ve refakatçisi Nurten Ç. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
