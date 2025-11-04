Samsun'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobilin ambulansa çarpması sonucunda 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Emre K'nin (23) kullandığı 06 DZ 9419 plakalı otomobil ile Barış E. (25) idaresindeki 34 ET 1613 plakalı özel hastaneye ait ambulans, Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişiminde çarpıştı.
Kazada devrilen ambulansın şoförü Barış E, acil tıp teknisyenleri Mehmet U, Seval B, hasta Gamze Ç. ve refakatçi Nurten Ç. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel