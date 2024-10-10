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Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' Açılışı Yapıldı

Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' Açılışı Yapıldı
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Samsun'da 'Amatör Spor Haftası'nın açılış töreni ile etkinlikler başladı. Yürüyüş ve plaket takdimi sonrası sporun önemine vurgu yapıldı.

Samsun'da 'Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden Adnan Menderes Parkı'ndaki asırlık çınar ağacının altına kadar yapılan yürüyüşle başlayan programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Topbaş ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Uyar, "Unutmayalım ki bu güzel ülkenin bir ferdi olmaktan ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyan, milli ve manevi değerleri özümsemiş, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin varlığı elbette en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşma adına da sizleri 'Amatör Spor Haftası' etkinliklerine katılmaya ve spor yapmaya davet ediyorum." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri, amatör spor branşlarında faaliyet gösteren kulüplerin başkanlarına plaket takdim etti.???????

Ayrıca, hazırlanan istasyonlarda antrenörlerce çeşitli branşların tanıtımı yapıldı ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.???????

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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