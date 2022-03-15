Samsun'da alt geçitte otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da alt geçitte otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da alt geçitte otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şerif Kırımlı (33) idaresindeki 55 GB 115 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi Yeşilkent alt geçidinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yadigar Kırımlı (32) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Otomobil, İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title