Alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, otomobilin alt geçitte beton bariyere çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, otomobilin alt geçitte beton bariyere çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Sefer Şahin idaresindeki 55 PB 313 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi Yeşilkent alt geçidinde beton bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 aylık bebek Selim Talha Şahin ile Gülse Kaya (21) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önce de birçok kazanın yaşandığı alt geçitte son bir haftada 4 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Alt geçitte beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

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