Samsun'da Alkollü Sürücü Trafik Kazasında Bir Kişiyi Öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin öldüğü ve eşinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açılan davada, otomobilin sürücüsü hakim karşısına çıktı.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık K.Ç. (28) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Halim Bekiroğlu'nun (75) eşi ve kazadan yaralı kurtulan Gülnaz Bekiroğlu (65), yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Bekiroğlu çiftinin oğulları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu da duruşmayı takip etti.

Sanık K.Ç. savunmasında, alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu söyledi.

Alkol aldıktan sonra aracıyla işe gittiğini belirten K.Ç, "Alkollü araç kullandım. Seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmekten olan yayaları son anda görüp frene bastım. Yayaları gördüm. Gördüğümle vurmam bir oldu. Kendilerine yardım etmeye çalıştım. Ben bu olayla ilgili ölen amcamıza dua ediyorum. Yaralı teyzemize de geçmiş olsun." dedi.

Müşteki Gülnaz Bekiroğlu ise rahmetli eşiyle kendisinin kamudan emekli olduğunu belirtti.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda oturduklarını aktaran Bekiroğlu, "Bizim hayatımızın merkezinde yürümek vardır. Olay tarihinde yürüyüşe çıkmıştık. Eve dönerken yaya geçidinde ilk kısmını geçerek orta refüje geçtik. Kontrollü bir şekilde karşıya geçmek isterken kaldırıma bir adıma kala bir araç hızlıca gelip bize çarptı. Eşimi bizden kopardı. Kaza neticesinde eşim hayatını kaybetti. Ben de yaralandım. Uzun bir süredir tedavi görüyorum. Olay nedeniyle psikolojim bozuldu. Sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Maktul Halim Bekiroğlu'nun oğlu Onur Bekiroğlu da "Sanıktan şikayetçiyim. Olayın sebebi alkoldür. Bu toplumun sorunudur." diye konuştu.

Bekiroğlu'nun avukatı Onur Kart da sanığın "olası kastla ölüm ve yaralamaya sebep olma" suçundan yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, adli tıp kurumundan dosyanın beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devam karar vererek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

İddianameden

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sürücü K.Ç'nin 1,25 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanık K.Ç'nin savcılıktaki alınan, "Olay günü 10.00 -12.00 arasında evde alkol aldım. Hemen hemen her gün alkol alıyorum. Bu sebeple vücudum alışkın. Araç kullanmam da herhangi bir sakınca yok." ifadesi de iddianamede yer aldı.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan ve sürücü K.Ç'nin asli kusurlu olduğunun tespit edildiği rapor da iddianameye girdi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bekiroğlu çiftine otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Olay

K.Ç'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, 5 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halim ile eşi Gülnaz Bekiroğlu'na çarpmış, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Halim Bekiroğlu, yaşamını yitirmişti. Sürücünün 1,25 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.