Samsun'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı

Tokat'ta alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan sürücü, Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı ve 2 kişiyi yaraladı. Kazada sürücünün 2.66 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tokat'ta 'ikinci kez alkollü araç kullandığı' gerekçesiyle geçen yıl 5 yıl süreliğine ehliyetine el konulan sürücünün Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara- Samsun karayolu Toybelen ışıklı kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azmi A. 'ikinci kez alkollü araç kullandığı' gerekçesiyle ehliyetine 27 Şubat 2022 tarihinde 2027 yılına kadar 5 yıllığına polis tarafından el konuldu.

Azmi A., idaresindeki 60 FP 868 plakalı otomobil ile Tokat'tan Samsun'a gezmeye gelirken Samsun girişinde önce kırmızı ışıkta bekleyen Cavid Gedik yönetimindeki 06 GDK 93 plakalı kamyonete, ardından da yine kırmızı ışıkta bekleyen Zekeriya Işık'ın kullandığı 55 BCL 30 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Azmi A. ile yanında bulunan Sedat Keser yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobilin içinde ve yola fırlayan bira kutuları dikkat çekti. Araç sürücüsü Azmi A.'nın 2.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN