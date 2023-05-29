Samsun'da alkollü mekanda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, şüphelilerden biri teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir hafta önce alkollü mekanda çıkan kavgada tüfekle yaralanan 2 kişiden biri tedavi altına alınırken, diğeri taburcu edildi. Olayda kullanılan tüfekler ele geçirildi ve şüphelilerden biri polise teslim oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü mekanda 2 kişinin yaralandığı olayda aranan şahıs polise teslim oldu.

Bir hafta önce Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir alkollü mekanda meydana gelen olayda, K.G. ile B.B. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın yatışması sonrasında mekandan ayrılan B.B. eline tüfekle tekrar buraya geldi. B.B. ile K.G. arasında kavga çıktı. İkili arasında yaşanan boğuşmada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar burada bulunan M.B.'nin ayağına isabet etti. İddiaya göre S.K. de olay sonrası kapının önüne dışarı çıkan K.G.'ye tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralılar K.G. ile M.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanlışla topuğuna gelen kurşunla yaralanan M.B. ilk tedavisinden sonra taburcu edilirken, K.G. ise tedavi altına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayda kullanılan 2 adet tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan B.B. Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay sonrası aranan S.K. de bugün Asayiş Büro Amirliğine gelerek teslim oldu. İşlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen S.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN