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Samsun'da Alkollü Kişi Eğlence Mekanına Giremeyince Silah Çekti

Samsun'da Alkollü Kişi Eğlence Mekanına Giremeyince Silah Çekti
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Atakum ilçesinde alkollü olarak eğlence mekanına girmeye çalışan Y.M., görevlilerle tartıştıktan sonra Azerbaycan uyruklu Amin P.'yi tabancayla yaraladı. Olay sonrası Y.M. gözaltına alındı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde alkollü olduğu için eğlence mekanına alınmayan Y.M. (29), Azerbaycan uyruklu Amin P.'yi (20) tabancayla ayak bileğinden yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eğlence mekanına girmek isteyen Y.M. ile kapıdaki görevliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada mekandaki arkadaşlarına yardım eden Azerbaycan uyruklu Amin P. de olaya dahil oldu. Y.M. belinden çıkardığı tabancayla Amin P.'yi ayak bileğinden vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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