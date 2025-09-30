Samsun'da Alkollü İçecek Hırsızlığına 45 Bin Lira Değerinde Darbe

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde farklı tarihlerde marketlerden 45 bin lira değerinde alkollü içecek ve para çalan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül saat 08.30 sıralarında İlkadım ilçesinde bir kişiye ait büfeden 650 lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin T.Ö. olduğunu tespit etti. T.Ö.'nün, 21, 25 ve 29 Eylül tarihlerinde de aynı caddedeki başka bir marketten 45 bin liralık alkollü içecek çaldığı belirtildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, dün şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.