Samsun'da Alışveriş Merkezinden Yiyecek ve İçki Çalan İki Kişi Gözaltına Alındı

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezindeki marketten yiyecek ve içki çaldığı belirlenen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İ.M. (24) ve kız arkadaşı K.T. (24), alışveriş merkezinde bulunan bir markete girdi. İkili, buradaki 2 bin 627 lira değerindeki yiyecek ve içki alıp çantasına koydu. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, şüphelileri yakalayıp polise haber verdi. Olay yerine giden Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.