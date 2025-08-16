Samsun'da Alev Alan TIR Orman Yangınına Neden Oldu

Samsun'da Alev Alan TIR Orman Yangınına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun-Ankara kara yolunda alev alan kimyasal madde yüklü TIR, ormanlık alana yangın sıçrattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ALEV ALAN TIR'DAN KAYNAKLI ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun- Ankara kara yolunun 18'inci kilometresinde seyir halindeyken alev alan kimyasal madde yüklü TIR, yüzlerce metre yanarak ilerledikten sonra bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'daki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık 20 dakika çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ormana sıçrayan alevler ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.

TIR'ın alevler içinde yol aldığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Söndürülen yangın sonrası trafik, polis ekiplerinin müdahalesi ile kontrollü şekilde açılmaya başladı.

Gökhan İÇKİLLİ - Emre ÖNCEL - Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor

Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.