Samsun'da Alev Alan TIR Orman Yangınına Neden Oldu
Samsun-Ankara kara yolunda alev alan kimyasal madde yüklü TIR, ormanlık alana yangın sıçrattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Samsun- Ankara kara yolunun 18'inci kilometresinde seyir halindeyken alev alan kimyasal madde yüklü TIR, yüzlerce metre yanarak ilerledikten sonra bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'daki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık 20 dakika çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ormana sıçrayan alevler ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.
TIR'ın alevler içinde yol aldığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Söndürülen yangın sonrası trafik, polis ekiplerinin müdahalesi ile kontrollü şekilde açılmaya başladı.
Gökhan İÇKİLLİ - Emre ÖNCEL - Berkay YILDIZ/SAMSUN,