Samsun'da Alabora Olan Sandaldaki 3 Kişi Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan sandaldaki 3 kişi kurtarıldı.

Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında bir sandalın alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, denizde can yelekli 3 kazazede ve ters dönmüş vaziyetteki tekneyi tespit etti.

Cankurtaranlar tarafından kazazedeler E.M.T. (21), C.A. (23) ile E.C. (23) kurtarıldı.

Kurtarılanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısmen batan sandal ise kıyıya çekildi.