Samsun'da akredite olan İHH arama kurtarma ekibi için bröve takma töreni düzenlendi

AFAD orta seviye kentsel arama kurtarma alanında akredite olan Samsun İHH Arama Kurtarma ekibi için bröve takma töreni düzenlendi.

İHH Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da????? düzenlenene programda, 5 yıldır İHH Başkanlığını sürdürdüğünü ve en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.

İHH Samsun Arama Kurtarma ekibinin 5 yılın sonunda Türkiye'nin en büyük 7. arama kurtarma ekibi olma noktasına geldiğinin altını çizen Yeşil, "Arama kurtarma ekibinde olan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çünkü burada bir emek var, burada bir alın teri var. Bu emek ve alın terinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Arama kurtarma ekibimizin bu noktaya gelmesindeki başarısından dolayı bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) desteklerinden ötürü teşekkür eden Yeşil, "Türkiye'de sayılı ekipte bulunan, yer altı canlı tespit cihazını bizlere hediye ettiler geçen sene, o da bizi bir üst noktaya taşıdı." ifadesini kullandı.

İHH Arama Kurtarma ekibinin başkanı Yiğit Kara ise her geçen gün envanterlerini güçlendirdiklerini ve ekiplerini genişlettiklerini belirterek, "Şimdiye kadar biz il içi ve dışı 36 afete gittik ve o gelen ekip arkadaşlarımız hayatlarını önüne koydular. Hepsi bizim için çok değerli. Hepimiz bir aile olduk, dostluk kurduk." dedi.

Konuşmaların ardından il protokolü tarafından 63 İHH arama kurtarma gönüllüsüne arma takılıp plaket takdim edildi.

Programa kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler katıldı.