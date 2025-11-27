Haberler

Samsun'da Akrabasını Vurarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde akrabasını tabanca ile vurarak ölüme neden olan Bora Karaca, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili diğer iki sanık beraat etti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde akrabası Kani Timur Ünal'ı (52) tabanca ile dizinden vurarak kan kaybından ölümüne neden olan Bora Karaca (49), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 16 Kasım 2024'te saat 18.00 sıralarında Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yıl önce 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Bora Karaca ile B.Ö. (28), kız arkadaşları ile alkol alıp, eve gitti. Alt katta oturan Bora Karaca'nın akrabası Kani Timur Ünal da buraya geldi. Bir süre sonra evde tartışma çıktı. Karaca, Ünal'ı tabancayla sağ dizinden vurdu. Kani Timur Ünal yere yığıldı. B.Ö., 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında polisi arayıp, arkadaşı Bora Karaca'nın, Ünal'ı tabancayla vurduğunu ihbar etti. Adrese giden polis, çilingir çağırarak kapıyı açtırıp içeri girdi. Ekipler, Ünal'ın kan kaybından öldüğünü belirledi.

3 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Polis, suç aleti tabanca ile Bora Karaca'yı, ihbarda bulunan B.Ö.'yü ve arkadaşlarından A.B. (22) isimli kadını gözaltına aldı. Şüphelilerden Bora Karaca tutuklanırken, B.Ö. adli kontrol şartı ile A.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora Karaca hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, B.Ö. ile A.B. hakkında da 'Yardım bildirim yükümlülüğünün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

'SİLAH ELİNDE PATLADI'

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Son kez savunma yapan tutuklu sanık Bora Karaca, "Ben kesinlikle Timur'u vurmadım. Olay gecesi alkollüydü, silah onun elindeydi. İleri geri hareket etti. Ben de elinden almak için müdahil oldum ve silah elinde patladı. İzne çıktığımızı bildiği için 'Siz gidin, benim bir şeyim yok' dedi. Bu sırada turnike yaptım ve yardım da istedim. '112'yi arayalım' dedim ama yine 'Ben iyiyim' dedi. Kesinlikle ben vurmadım. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktur, uzaktan akrabam ve yakın arkadaşım olur. Beraatimi istiyorum" dedi.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, Bora Karaca'ya, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezası ile 6 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. B.Ö. ile A.B. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
