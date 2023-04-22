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Samsun'da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Samsun'da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

???????Samsun'un Salıpazarı ilçesinde silahla akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı.

??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde silahla akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı.

İ.K'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan M.K. olayda kullandığı silahla İlçe Emniyet Amirliğine giderek teslim oldu.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.K. dün ilçe merkezinde karşılaştığı akrabası İ.K'yi aralarında çıkan tartışmada silahla ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

Salıpazarı Hisarcık Samsun Güncel Haberler

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