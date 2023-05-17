Samsun'da Akrabasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde akrabasını bıçakla yaralayan K.D. isimli kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde akrabasını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, husumetli olduğu akrabası E.S'yi bıçaklayarak kaçan K.D'yi yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İshaklı Mahallesi Hızır 8'inci Sokak'ta husumetli oldukları öğrenilen akrabalar K.D. (37) ile E.S. (35) buluşmuş, çıkan kavgada K.D, E.S'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
Kaynak: AA / Güncel