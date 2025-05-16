Samsun'da Akraba Katliamı: Şüpheli ve Babası Tutuklandı

Samsun'da Akraba Katliamı: Şüpheli ve Babası Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç, amcasının oğlunu öldürüp bir kişiyi yaraladı. Olaydan sonra şüpheli Mert T. ve babası Halil İbrahim T. tutuklandı. Şüphelinin, kuzenini evlendiği gerekçesiyle vurduğu iddia ediliyor.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde Okan Doğan T'yi (24) öldüren ve Doğan A'yı (59) yaralayan şüpheli Mert T. (16) ile babası Halil İbrahim T'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, kuzenini, kız kardeşini kaçırıp evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün Mert T, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etmişti. Polis ekipleri şüpheli ile babası Halil İbrahim T'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.