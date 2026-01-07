Kuzenini öldüren sanık ile azmettirdiği öne sürülen babasına ağırlaştırılmış müebbet istemi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'yi (29) tabancayla vurup öldüren, Doğan A.'yı da (59) yaralayan tutuklu sanık Mert T. (16) ile azmettirmekle suçlanan baba Halil İbrahim T.'nin (48) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Olay, 15 Mayıs 2025'te İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Okan Doğan T., kızıyla evlenmek istediği amcası Halil İbrahim T. ile bu konuyu konuşmak için dükkanına gitti. Okan Doğan T. ile Halil İbrahim T. arasında tartışma çıktı. Bu sırada babasının iş yerinde bulunan Mert T., daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'ye ateş etti. Okan Doğan T., göğsünden ve karnından vuruldu. Bu sırada yakındaki kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. Ağır yaralı şekilde kaçmaya çalışan Okan Doğan T., yakındaki kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında polis tarafından yakalandı.

BABANIN, OĞLUNA VURMASI İÇİN BAĞIRDIĞI İDDİASI

Olay sonrası polisin bir tanıktan aldığı ifadede, Halil İbrahim T.'nin, oğlu Mert T.'ye kendilerine tartışma sırasında 'Vur vur' diye bağırdığını duyduğunu iddia ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Mert T.'nin babası Halil İbrahim T. de azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul tutuklandı.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mert T. hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan, azmettirdiği öne sürülen babası Halil İbrahim T. hakkında ise 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianame, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Davanın dün görülen duruşmasında savcı mütalaa verdi. Mütalaada, Mert T.'nin 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 aya kadar, azmettirdiği iddia edilen babası Halil İbrahim T. için ise 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıklar, ilk duruşmada verdikleri ifadelerini tekrarlardı. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.