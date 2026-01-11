Haberler

Samsun'da akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgada müşteri yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheliler, tüfekle birlikte polise teslim oldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışmanın ardından taraflar, Atakent Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda yeniden karşılaştı.

Burada yaşanan kavga sırasında Serhat A. tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği müşteri Hüseyin Enes Ç. (27) yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Serhat A. (24) ve Mert Ali D. (26), suç aleti tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış