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Samsun'da akaryakıt istasyonu girişindeki refüje çarpan araç devrildi

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Samsun'da bir akaryakıt istasyonu girişinde meydana gelen kazada hafif ticari araç refüje çarparak devrildi. Sürücü yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da akaryakıt istasyonu girişindeki refüje çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Kılıçoğlu (19) idaresindeki 55 AAP 93 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonu girişindeki refüje çarpıp devrildi. Faciadan dönülen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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