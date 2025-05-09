Samsun'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 1 Tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, çıkan kavgada Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B'yi (29) silahla yaraladığı iddia edilen Ferudun S. (34) ve eşi Merve S'yi (30) Atakum ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferudun S. tutuklandı, Merve S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Ferudun S. ve eşi Merve S, dün motosikletle, aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitmiş, çıkan kavgada Ferudun S'nin silahla ateş açtığı Bülent B., eşi Saliha B. ve oğlu Ömer Faruk B. yaralanmıştı.