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Samsun'da Aile Danışmanlığı Semineri Gerçekleştirildi

Samsun'da Aile Danışmanlığı Semineri Gerçekleştirildi
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Samsun'da Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü dolayısıyla düzenlenen seminere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Vural konuşmacı olarak katılarak, aile içindeki sorunların çözümü ve evlilik danışmanlığı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Samsun'da Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kapsamında "Aile danışmasında ilişki odaklı müdahaleler" semineri gerçekleştirildi.

Ata Sahne'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atakum Belediyesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Samsun Temsilciliğinin iş birliğince düzenlenen seminerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Türk PDR Derneği Samsun Temsilcisi Doç. Dr. Meryem Vural, sunum yaptı.

Mutlu ilişki yürüten çiftlerin yüzde 80'inin aile içi sorunlarını çözemediklerini belirten Vural, "Evlilikte sorunların bir kısmı çözülemez ve süregelen sorunlardır. Bu sorunlar eşlerin kişilik özelliklerinin veya temel yaşam felsefesinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Araştırmalar gösteriyor ki her ilişkide en az bir sorun bulunmakta. Sağlam ilişkileri olan çiftler, sorunları çözmeye çalışmaktan ziyade sorunu konuşabilmeye ve temasta kalmaya odaklanır. Mutlu ilişkileri olan çiftlerin birbirlerinin iç dünyası hakkında bilgiye sahip oldukları, birbirlerine hayranlık ve beğeni duydukları bilinmekte." dedi.

Evlilikte sorunlar içinden çıkılmaz hale geldiğinde evlilik danışmanlarına başvurulduğunu anlatan Vural, "Evlilikte sorunlar büyümeden, boşanma sürecine girmeden evlilik danışmanlarına başvurmak gerekiyor. Çiftlerin ilişkilerini güçlendirebilmek için önleyici, koruyucu hizmetler kapsamında aile danışmanlığı hizmetinden yararlanabilmeleri oldukça önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kapsamında kentteki psikolojik danışmanlar bir araya gelerek kutlama yemeğine katıldı.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik, Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nuray Kahraman ve Samsun'da görev yapan psikolojik danışmanlar katıldı.

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Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

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