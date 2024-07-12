Samsun'da Ahşap Ev Tamamen Yandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Dursun Aydoğan'a ait ahşap evde çıkan yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan ahşap ev, tamamen yandı.
Esatçiftliği Mahallesi Irmakiçi mevkisinde Dursun Aydoğan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın başlayınca ev sahibi ile eşi dışarıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.