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Son dakika haberi! Samsun'da ahır yangını

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Samsun'da ahır yangını

Son dakika habere göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan yangında bir ahır küle döndü.

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan yangında bir ahır küle döndü. Ahırdaki hayvanlar ise telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin bahçesinde bulunan ahırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ahır içerisinde bulunan büyükbaş hayvanlar çevredeki vatandaşlar çabasıyla kurtarıldı. Daha sonra ahırın etrafında bulunan geri dönüşüm malzemelerin de alev almasıyla yangın daha da şiddetlendi.

Vatandaşlar alevlerin yükselmesiyle 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye personeli yangını söndürdü. Yangında ahır küle dönerken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Furkan Abrek Ünal/ İHA)

Son dakika haberi! Samsun'da ahır yangını

Son dakika haberi! Samsun'da ahır yangını

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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