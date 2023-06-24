Samsun'da Ahır Yangını: 14 Büyükbaş Hayvan Öldü

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan öldü.

Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'nde dün akşam Mustafa ve Rasim Çakmak kardeşlere ait ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, 4 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında 14 büyükbaş hayvan öldü, süt sağma makinesi ve samanlar da yandı.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.