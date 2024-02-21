Samsun'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde budama yaparken ağaçtan düşen Davut Yılmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Yılmaz kurtarılamadı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Irmaksırtı Mahallesi'nde budamak için bahçesindeki ağaca çıkan Davut Yılmaz (59), dengesini kaybederek zemine düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.