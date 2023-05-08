Samsun'da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Şaban C. (19) yönetimindeki 55 YB 797 plakalı otomobil, Bahçeler Mahallesi, Ada Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan alkol kontrolünde 2.01 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün ehliyetine el konulurken 4 bin 64 lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.