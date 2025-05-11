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Samsun'da Afetlerden Korunmak İçin 'Afat Kurbanı' Kesildi

Samsun'da Afetlerden Korunmak İçin 'Afat Kurbanı' Kesildi
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Havza ilçesinde yerel mahallelerde düzenlenen etkinliklerde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için 'afat kurbanı' kesildi. Etkinlikte mevlit okunarak dualar yapıldı ve kesilen kurbandan yapılan yemekler ikram edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için "afat kurbanı" kesildi.

Yeşilalan, Kocaoğlu, Hecinli, Karahalil, İmircik, Aşağı Yavucuk, Kale, Ersandık ve Gidirli mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Mahalle muhtarları her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini hatırlattı.

Etkinliklere, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, muhtarlar, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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