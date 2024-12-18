Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Samsun'da Adliye Lojmanından Kablo Çalan Hırsız Tutuklandı

Samsun'da Adliye Lojmanından Kablo Çalan Hırsız Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesindeki adliye lojmanı inşaatından yaklaşık 25 bin lira değerinde kablo çalan B.K. (34), polis tarafından tutuklandı. Kabloyu satın alan E.İ. (43) hakkında da işlem yapıldı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde adliye lojmanı inşaatından kablo çalan hırsız tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Adalet Mahallesi'ndeki adliye lojmanı inşaatından farklı tarihlerde yaklaşık 25 bin lira değerinde kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirledikleri şüpheli B.K'yi (34) adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kabloyu satın aldığı tespit edilen E.İ. (43) hakkında ise "suç eşyasını satın alma" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
img

Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
img

BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
img

Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak

Son Dakika Haberleri

Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymaklığı Açıklaması)? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 18 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak? Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.