Samsun'da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için Protokol İmzalandı

Samsun'da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için Protokol İmzalandı
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Samsun'da hayırsever iş insanı İhsan Kaptanoğlu ile İl Sağlık Müdürlüğü, Atakum'da 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılması için protokol imzaladı. Sağlık Müdürü Mustafa Uras, bu destekle sağlık altyapısının güçlendiğini belirtti.

Samsun'da bir hayırsever iş insanı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılması için protokol imzalandı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı için bina bağış protokolünün imzalanması amacıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, hayırsever İhsan Kaptanoğlu'na teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığının yaptığı sağlık yatırımlarıyla oldukça güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu aktaran Uras, "Vatandaşlarımız da devletimizin bu özverisine destek olup bize bir el, bir destek verdiğinde çok mutlu oluyoruz. Zaten devletimizin gücü ve halkımızın desteği bir araya gelirse güzel sonuçlar kaçınılmaz oluyor. İnşallah bu acil sağlık hizmetleri istasyonumuz da bu destekle en kısa zamanda tamamlanarak, Samsunlulara hizmet vermeye başlayacak." dedi.

İhsan Kaptanoğlu ise uzun zamandır böyle bir hayır işinde bulunmayı istediğini dile getirerek, "Yaşadığım yere, mahalleme, 'Bir kişinin canı kurtulsa, bir kişi sağlığına kavuşsa yeter' düşüncesiyle, 'Belki bir gün ben ya da çocuklarım da faydalanabilir bu merkezden, şifa bulur' diyerek acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırmaya karar verdim. İnşallah biz gibi onlarcası çıkar, daha birçok yatırım yapılır, hem vatandaşlarımıza hem devletimize destek olmuş oluruz." diye konuştu.

Yapımına kısa süre içinde başlanacak binaya, "Fatma- İhsan Kaptanoğlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" ismi verilecek.

Atakum Belediyesi tarafından sağlık alanı olarak yeri ayrılan mevkide yapılacak acil sağlık hizmetleri istasyonu, tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığına devredilecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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