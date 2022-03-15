Samsun'da Açık Kapı birimlerine yapılan başvuruların yüzde 100'ü sonuçlandırıldı

Samsun Valiliği bünyesinde hizmet veren Açık Kapı birimlerine yapılan başvuruların yüzde 100'ünün sonuçlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Açık Kapı birimlerine 2021 yılında 11 bin 408 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, başvuruların yüzde 55'inin sosyal hizmetler, yüzde 15'i vefa sosyal destek hizmetleri, yüzde 6'sı Valilik, yüzde 5'i Valilik ve Kaymakamlık sosyal yardım, yüzde 19'unun ise diğer hizmetler kapsamında yapıldığını, yüzde 100'ünün neticelendirildiğini vurguladı.

Dağlı, vatandaşların yüz yüze dışında web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden de başvuru yapabildiğini vurgulayarak, "Açık Kapı, devletin vatandaşlarını dinlediği, taleplerini yerine getirdiği, yardım elini uzattığı ve memnuniyetini hedeflediği bir kapı." ifadesini kullandı.

Devlet yapısının geliştikçe ihtiyaçlar ve hizmet başlıklarının da çoğaldığına dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Tam da bu noktada vatandaşlarımızın hizmete ulaşmasını kolaylaştırmak anlamında önemli bir misyon üstlenen Açık Kapı birimlerimiz, vatandaşlarımızı güler yüzle karşılayarak sorun, talep, öneri ve şikayetlerini dinledikten sonra bir rehberlik hizmeti vermek ve bu sayede hizmet almalarını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret göstermektedir. Vatandaşlarımız tarafından yapılan başvuruların tamamının sonuçlandırılması da bu yoğun gayretin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu başarı ve özverili gayretlerinden dolayı tüm Açık Kapı personelimizi tebrik ediyor, vatandaşımızın taleplerinin en hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst noktaya taşınması noktasında yürüttükleri çalışmalarda kolaylıklar diliyorum."