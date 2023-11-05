Samsun'da düzenlenen operasyonda 90 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 90 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 90 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 90 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.