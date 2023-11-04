Samsun'da 90 Bin Adet Sahte Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından yapılan uygulamada, 90 bin adet sahte bandrollü boş makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından uygulamada 90 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kaçakçılık suçlarıyla ilgili uygulama düzenlendi. Yapılan aramalarda Canik ilçesinde 90 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN