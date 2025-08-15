Samsun'da 9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K.'yi (43) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
