Samsun'da 9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K.'yi (43) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel