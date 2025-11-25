Haberler

Samsun'da 9 Köpeğin Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Samsun'da 9 Köpeğin Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp konteynerinde ölü bulunan 9 köpek için adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hayvanlardan alınan doku ve kan örnekleri teste gönderildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 9 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Uzmanlardan oluşan bir heyet, olay yerindeki inceleme yaptı. Köpeklerde silah veya delici alet izi bulunmazken, hayvanlardan alınan doku ve kan örnekleri teste gönderildi.

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi Kurtuluş Yolu'ndaki çöp konteynerinde dün saat 19.30 sıralarında 9 köpek ölü bulundu. Sokak hayvanlarını beslemeye gelen hayvanseverler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ve savcılıktan bir heyet oluşturuldu. Heyetin olay yerindeki ilk incelemesinde, köpeklerde silah veya delici alet izi bulunamadı. Hayvanlardan doku ve kan örnek numuneleri alınıp Veteriner Fakültesi'nde teste gönderildi.

'FAİLLERİN CEZA ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Soruşturmaların başlatıldığını belirten Hayvan Hakları İhlalleriyle Mücadele Derneği Başkanı Avukat Tunahan Gök, "Dün akşam saat 21.30 civarlarında gönüllüler besleme yaparken Kurtuluş Yolu istikametinde bir çöp konteynerında 9 köpeği ölü vaziyette bulmuşlardır. Bu olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli soruşturmayı yürütmektedir. Bizler de gönüllüler olarak bunun takibini yapacağız. Faillerin tespit edilip ceza alması için elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Bu görüntü kesinlikle Samsun'umuza yakışmamaktadır. Samsun insanı hayvanseverdir. Samsun insanı sokaktaki canların yanındadır. Bizler de bu doğrultuda bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hayvanların ölüm sebebinin tespit edilmesi için şu anda elimizde kesin bir otopsi sonucu yok. Bununla ilgili yine olay yerine giden ekipler, gerekli örnekleri almışlardır. Sonuçlar çıktığında hayvanların ölüm sebebi öğrenilecektir" dedi.

Olaya ilişkin Samsun Valiliği de açıklama yaparak, "İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 24 Kasım saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Osimhen kadroda mı? Okan Buruk tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler

Osimhen kadroda mı? İşte dev maçın 11'leri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Kiralık katil mi tuttu? Güllü'nün kızı sessizliğini ilk kez bozdu

Güllü'nün ölümünde kiralık katil iddiası! En yakınındaki isim konuştu
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya 282 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu acımadı: Ünlü içecek devine milyonluk ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.