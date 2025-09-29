Haberler

Samsun'da 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 51 yaşındaki R.D.'nin evinde 9 kilo 660 gram esrar, 43 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde evinde 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, R.D'nin (51) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 9 kilo 660 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve tartı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.D. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.