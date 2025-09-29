Samsun'da 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 51 yaşındaki R.D.'nin evinde 9 kilo 660 gram esrar, 43 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde evinde 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, R.D'nin (51) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 9 kilo 660 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve tartı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan R.D. işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel