Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu - Haberler

Samsun'da bir araçta ve depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele dahilinde Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde park halindeki araç ve bir depoda arama yaptı. Yapılan aramada, 3 adet otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 32 bin adet doldurulmuş makaron, 55 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 41 adet 1 kiloluk sahte bandrollü tütün, 11 adet 1 kiloluk bandrolsüz tütün, 935 adet kesilmiş TAPDK ve GİB bandrolü, 4 adet manuel sigara sarma makinesi, 6 adet kompresör parçası, 480 paket sigara koymak için kullanılan şeffaf kilitli poşet ve 72 adet sigara mentolü ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.A. ve E.M. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Güncel