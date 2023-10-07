Samsun'da 843 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da 2023 Eylül ayında meydana gelen 843 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 630 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 Eylül ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu.

Samsun'da 2023 Eylül ayında polis bölgesinde meydana gelen 843 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 630 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Eylül ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Eylül ayında Samsun'da 396'sı ölümlü-yaralamalı ve 447'si maddi hasarlı toplamda 843 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 630 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 307 kişi öldü

Türkiye genelinde eylül ayında 50 bin 182 kaza meydana geldi. Bu kazaların 249'u ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 307 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 272 kişi yaralandı.

Araçların cinsleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise bin 92'sini bisiklet, 5'ini at arabası, 2 bin 257'sini motorlu bisiklet, 8 bin 104'ünü motosiklet, 17 bin 875'ini otomobil, 900'ünü minibüs, 5 bin 1'ini kamyonet, 654'ünü kamyon, 732'sini çekici, 620'sini otobüs, 340'ını traktör, 15'ini arazi taşıtı, 107'sini özel amaçlı, 35'ini iş makinesi, 37'sini ambulans, 17'sini tanker, 8'ini tren, 9'unu tramvay ve 740'ını diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN