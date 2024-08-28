Samsun'da 80. Yıl Ortaokulu Bakım ve Onarımı Tamamlandı

Samsun'un Ladik ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulunun bakım ve onarımını yapıldı.

Belediye personeli tarafından okulun elektrik ve su tesisatı gözden geçirildi, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Adnan Topal, okulun eksiklerini tamamlayarak hazır hale getirdiklerini, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.