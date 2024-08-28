Samsun'da 80. Yıl Ortaokulu Bakım ve Onarımı Tamamlandı
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan 80. Yıl Ortaokulu'nun bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Belediye personeli tarafından okulun elektrik ve su tesisatı gözden geçirildi, boya ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Adnan Topal, okulun eksiklerini tamamlayarak hazır hale getirdiklerini ve ilçedeki diğer okullarda da öğrencilere destek olacaklarını belirtti.
Samsun'un Ladik ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulunun bakım ve onarımını yapıldı.
Belediye personeli tarafından okulun elektrik ve su tesisatı gözden geçirildi, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Adnan Topal, okulun eksiklerini tamamlayarak hazır hale getirdiklerini, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.