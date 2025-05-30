Samsun'da 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali Düzenleniyor

Samsun'da 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali Düzenleniyor
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Samsun'da düzenlenen '8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali'nde doğal otlardan yapılan lezzetler sergileniyor. Festivalde toplam 50 stant kurulurken, aşçılar 55 çeşit otla hazırlanan yemekleri katılımcılara ikram ediyor.

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali"nde doğadaki çeşitli otlardan yapılan ürünler vatandaşlarla buluşturuluyor.

Samsun Turizmciler Derneğinin öncülüğünde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle düzenlenen festivalin ikinci gününde, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde yöresel ot yemekleri ve gıdaların bulunduğu stantlar kuruldu.

Stantlarda doğadan toplanan otlardan yapılan pide, çiğ köfte, revani, dondurma, çorba, turşu, sirke, kurabiye gibi çeşitli ürünler beğeniye sunuluyor.

Festival kapsamında aşçılar ise 55 çeşit otun bir arada kullanıldığı yemek hazırlayarak, katılımcılara ikram etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller, AA muhabirine, Samsun'un gastronomi ve ot yönünden zengin bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte yetişen çeşitli otları yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarla buluşturmak istediklerini anlatan Güller, "Vatandaşlarımızın ilgisi de çok güzel. Devamlılığıyla dolu dolu bir etkinlik olacak." ifadesini kullandı.

Festival alanında 50 stant bulunduğunu belirten Güller, "Çeşitli dernekler, kurum, kuruluşlar var. Tamamen ot ağırlıklı bütün yemekler. Dondurmanın dahi otlusu yapıldı, ısırganlı dondurma. Pidelerimizin tamamı otlu, dolayısıyla vatandaşlarımız tüm stantlarda otun her şekliyle buluşabilecekler." dedi.

Festival, 1 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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