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Samsun'da 8 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir araçta yapılan aramada 8 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu ve şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde aracında 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, otomobilde ve S.K'nin üzerinde yaptıkları aramada 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Atakum samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Güncel Haberler

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