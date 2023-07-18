Samsun'da 8 Kattaki Dairenin Balkonunda Çıkan Yangında 1'i Polis 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunda çıkan yangında, 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, balkonda sigara içtikten sonra evin içerisine giren ikamet sahibi tarafından fark edildi ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Samsun'da 8 kattaki dairenin balkonunda sigaradan çıkan yangında 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Evde tek başına kaldığı öğrenilen ikamet sahibi Selim Çebi, balkonda sigara içtikten sonra evin içerisine girdi. Bir süre sonra balkondan dumanların yükseldiğini gören ev sahibi kendini dışarıya attı. Bu sırada dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında evde bulunan vatandaşları tahliye etmek isteyen bir polis memuru ve ev sahibi dumandan etkilendi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN